Lazio-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Roma, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico va in scena il derby della Capitale, che non solo mette di fronte Lazio e Roma ma mette anche in palio punti importanti in ottica classifica. Nessuna delle due squadre ha infatti cominciato la stagione nel migliore dei modi e una vittoria nel derby significherebbe molto. La sfida è in programma oggi, domenica 12 novembre alle ore 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.