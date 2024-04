Lecco-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Cittadella, match dello stadio Rigamonti-Ceppi valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono in una situazione di classifica estremamente complicata e questa potrebbe essere una delle ultime chiamate per continuare a sperare nella salvezza. Il club granata, dal suo canto, spera di ripartire nel modo giusto dopo la sosta, andando a caccia della qualificazione per i playoff. La squadra di casa arriva da un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate e ha un disperato bisogno di tornare a fare i tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza. La compagine veneta, invece, dopo otto ko di fila è tornata a muovere la classifica con due pareggi e ora spera di ritrovare il successo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 258, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

