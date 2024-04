Modena-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Bari, match del Braglia valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine gialloblù, archiviata la lunga sosta per le Nazionali, torna in campo per ritrovare la vittoria e restare in scia alle dirette avversarie in ottica lotta per i playoff. La formazione pugliese, dal suo canto, vuole portare a casa i tre punti per evitare di finire nella lotta per non retrocedere insieme a squadre che, in questo momento, sembrano stare meglio. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi e due sconfitte e sperano di tornare alla vittoria per restare in scia alla zona playoff. La squadra ospite, dal suo canto, deve assolutamente ritrovare i tre punti dopo aver ottenuto quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

