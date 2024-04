Spezia-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Ascoli, match dello stadio Alberto Picco valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra bianconera è in lotta per la salvezza e ha bisogno di portare a casa i tre punti davanti al pubblico amico, così da tenere le rivali a debita distanza. I marchigiani, dal loro canto, stanno facendo molta fatica e sperano di invertire la rotta dopo la lunga sosta per le Nazionali. I padroni di casa sono reduci da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e hanno cambiato il vento della loro stagione, ma serve altro per uscire dalla zona retrocessione. I bianconeri sono appaiati in classifica ai liguri e sperano di vincere per allungare. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

