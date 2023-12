Lecco-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Bari, match del Rigamonti-Ceppi valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto con il Como, vogliono tornare al successo tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona retrocessione. I galletti di Pasquale Marino, dal loro canto, sono reduci dalla netta sconfitta con il Venezia e hanno bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

