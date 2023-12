Olbia-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Perugia, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine sarda vuole continuare a scalare la classifica per evitare di essere risucchiata nella zona retrocessione, quindi i tre punti sono un imperativo. La squadra umbra, dal suo canto, vuole provare a restare in scia alla coppia di testa composta da Torres e Cesena, anche se non sarà semplice. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

