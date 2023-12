Alessandria-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Fiorenzuola, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza nel Girone A quello fra Alessandria e Fiorenzuola che si trovano, rispettivamente al terzultimo ed all’ultimo posto nella classifica. Vincere darebbe morale per provare una risalita per uscire dalla zona rossa, perdere invece potrebbe essere una mazzata dura da digerire. La diretta del match di domenica 3 dicembre è prevista su Sky Sport 254 e NOW.