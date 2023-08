Lecce-Lazio, Sarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Maurizio Sarri parlerà oggi in tv in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024: ecco le informazioni su orario, canale e diretta streaming. L’allenatore toscano presenterà i temi del delicato impegno inaugurale in casa dei salentini, lo farà a Formello dinnanzi ai cronisti radunati alle ore 12.30 di sabato 19 agosto. Diretta tv su Lazio Style Channel, con diretta radio su Lazio Style Radio, mentre Sportface vi proporrà la diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA