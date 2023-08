Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Edoardo Bonazzi centra un posto in finale nella carabina 10 metri

Parte bene la giornata azzurra in quel di Baku, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di tiro a segno e tiro a volo. Nella carabina 10 metri maschile Edoardo Bonazzi ha conquistato il pass per la finale che si disputerà nella seconda parte di questa mattinata. Terza posizione per il nostro rappresentante nelle eliminatorie, chiuse con un punteggio di 631.3, dietro solamente al cinese Yang con 633.9 e al kazako Satpayev con 632.7. Bonazzi cercherà nella finale una medaglia iridata e anche di ottenere un pass Nazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Niente da fare per Danilo Dennis Sollazzo, che ha terminato la prova in diciottesima piazza con 628.2 pagando una prima fase di gara piuttosto negativa. Decisamente più indietro Riccardo Armiraglio, 73° al termine della prova con 622.9.