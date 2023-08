Roma-Salernitana, Mourinho in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Josè Mourinho rompe il silenzio. Alle 15:00 di sabato 19 agosto il tecnico portoghese (squalificato) terrà la conferenza stampa della vigilia di Roma-Salernitana, match della prima giornata di Serie A, in programma alle 18:30. A pochi mesi dalla finale persa di Budapest in Europa League, i giallorossi cerca un buon inizio di stagione contro i granata di Paulo Sousa. Senza il portoghese in panchina, sarà Bruno Conti a guidare simbolicamente la Roma in pachina. Tanti i temi sul tavolo in conferenza stampa. Oltre alla partita di domani, uno degli argomenti caldi è il mercato che vede i giallorossi con il solo Belotti come attaccante a disposizione. La conferenza stampa di Mourinho sarà trasmessa in diretta sui canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della Roma. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

