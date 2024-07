Lazio-Triestina oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 18:00 di domenica 21 luglio la Lazio sfiderà la Triestina nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore nella cornice dello stadio Rodolfo Zandegiacomo. Dopo le sfide con la rappresentativa locale e il Trapani, i biancocelesti di mister Marco Baroni si preparano per un nuovo appuntamento. Di fronte c’è la squadra di Michele Santoni che milita nel girone A di Serie C. Tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi, a partire dall’ultimo arrivato Gaetano Castrovilli che dopo anni difficili sul piano fisico vuole tornare a sentirsi calciatore di alto livello. “Questo trasferimento, per me, significa rinascita perché dopo due anni di buio sento sensazioni positive. Ho voluto fortemente la Lazio, sono molto felice di essere qui”, ha detto l’ex Fiorentina, approdato in biancoceleste da svincolato. Contro la Triestina potrebbe trovare posto. Proprio come gli altri volti nuovi, Dele-Bashiru, Noslin e Tchaouna, mentre Nuno Tavares dovrà essere valutato per delle noie muscolari.

La partita sarà trasmessa per gli abbonati su DAZN con telecronaca di Edoardo Testoni. Come le altre amichevoli di Auronzo, inoltre, anche questa sarà disponibile per chi ha sottoscritto l’abbonamento mensile o annuale GOLD di Lazio Style o per chi acquisterà il singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. Inoltre la partita verrà trasmessa in differita alle 21:00 di domenica 21 luglio sempre su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.

DATA: Domenica 21 luglio

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: DAZN. Differita su Lazio Style Channel