Bellucci-Walton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Atp Atlanta 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Mattia Bellucci e Adam Walton, valevole per il turno decisivo del tabellone di qualificazione dell’Atp 250 di Atlanta 2024. Dopo una netta vittoria all’esordio ai danni di Yevseyev, il tennista azzurro torna in campo contro l’australiano Walton e va a caccia del pass per il main draw per l’evento di scena in Georgia, negli Stati Uniti. I due non si sono mai affrontati in carrier.

Bellucci e Walton scenderanno in campo oggi, domenica 21 luglio, come 1° match sul Grandstand dalle 17:00 ore italiane. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è però prevista una diretta televisiva dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.