Tour de France 2024, ventunesima tappa Monaco-Nizza oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2024 si chiude oggi con la ventunesima e ultima tappa, la cronometro individuale di 33,7 chilometri dal Principato di Monaco a Nizza. La Grande Boucle incorona quindi il suo dominatore, quel Tadej Pogacar che nella giornata odierna entra definitivamente nella leggenda del ciclismo diventando il primo a completare la doppietta Giro-Tour dai tempi di Marco Pantani nel 1998. Alle sue spalle sarà comunque lotta serrata per la vittoria di tappa e per i piazzamenti in classifica generale. Curiosità anche in chiave Italia per capire se Giulio Ciccone riuscirà a chiudere il Tour tra le prime 10 posizioni. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

Le partenze inizieranno alle ore 14:40, con i corridori che prenderanno il via dal Principato di Monaco in ordine inverso rispetto alla classifica generale. La maglia gialla Tadej Pogacar inizierà la sua prova alle 18:45 per concluderla intorno alle 19:30. La cronometro finale del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 15:40, con Tour Replay che a seguire offrirà commenti, analisi, interviste e ovviamente la premiazione finale del Tour 2024. Spazio poi su RaiSport a Tour di Sera e Tour di Notte, rispettivamente in onda alle 20:00 e alle 23:50.

Sulle reti Eurosport invece la diretta sarà integrale, tra i canali 210 e 211 di Sky e la piattaforma Discovery+ che insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go comporrà l’offerta per la diretta streaming della Grande Boucle. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 in tempo reale ogni giorno con dirette, classifiche aggiornate, highlights e tanto altro ancora.