LIVE – Lazio-Triestina, amichevole 2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lazio-Triestina, match amichevole in programma alle 18:00 di domenica 21 luglio nella cornice dello stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Terzo test per gli uomini di Marco Baroni che fin qui hanno affrontato una rappresentativa locale e il Trapani. La Triestina – che milita nel girone A di Serie C – è un altro impegno da non sottovalutare in una fase del precampionato che inizierà a fornire prime risposte sul gioco e sulla condizione fisica.

La campagna abbonamenti procede e così anche il mercato. La Lazio vuole farsi trovare pronta per l’inizio del campionato e questo test darà buone indicazioni sulla crescita di Castellanos e compagni. Tanta attesa anche per i nuovi acquisti, a partire da Gaetano Castrovilli, ultimo arrivato e pronto a mettersi in gioco dopo anni difficili sul piano fisico. Già oggi dovrebbe giocare uno spezzone di gara con la speranza di trovare il primo gol davanti ai suoi nuovi tifosi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Minuto per minuto, viviamo insieme le emozioni del precampionato di Serie A.

Lazio-Triestina (ore 18:00)