Lazio-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Juventus, valida per la 30esima giornata di Serie A 2023/2024. Periodo complicato per la formazione di Allegri reduce da soli 7 punti nelle ultime 8 partite e ora al terzo posto. I biancocelesti vogliono invece cambiare marcia con Tudor, che esordisce sulla nuova panchina proprio contro la squadra in cui ha militato per 8 stagioni da giocatore. In palio tre punti molto pesanti per entrambe le squadre nella rincorsa all’Europa. La sfida è in programma oggi, sabato 30 marzo alle ore 18.00. Diretta in streaming su Dazn.