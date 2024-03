Diffidati Lazio-Juventus: ci sono biancocelesti a rischio squalifica in vista del derby con la Roma?

Alle 18:00 di oggi, sabato 30 marzo la Lazio ospiterà la Juventus in occasione della trentesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico è atteso il pubblico delle grandi occasioni e Igor Tudor, all’esordio sulla sua nuova panchina, non vuole fallire l’appuntamento da ex. La Lazio si prepara a vestire un nuovo abito e a cercare subito meccanismi diversi rispetto all’era Sarri. Tudor però ha fretta, visto che oltre al trittico di impegni (tra campionato e Coppa Italia) contro la Juventus, c’è anche il derby con la Roma. L’allenatore croato ha però una buona notizia in vista della stracittadina della trentunesima giornata: la Lazio non ha infatti diffidati nella sua rosa. Al momento, la squadra biancoceleste ha uno squalificato (Luca Pellegrini) e nessun calciatore a rischio squalifica in caso di cartellino giallo. Una buona notizia per Tudor dopo la sosta nazionali.

DIFFIDATI LAZIO: –