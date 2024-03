Mantova promosso in Serie B se…le combinazioni contro l’Atalanta U23

Ore 18:30, sabato 30 marzo. Il Mantova ospita l’Atalanta Under 23 in occasione della trentaquattresima giornata del girone A di Serie C e del primo match point a disposizione degli uomini di Davide Possanzini. L’entusiasmo è alle stelle, con un ‘Martelli’ completamente esaurito, anche nello spicchio della curva ‘Cisa’, tradizionalmente riservato ai tifosi ospiti e per l’occasione a disposizione del pubblico casalingo. “Mancano cinque gare alla fine – le parole di Possanzini alla vigilia -. La prima è quella con l’Atalanta ed è a questa che dobbiamo pensare. Come se fosse una finale. La concentrazione c’è. Quello che potrebbe ingannare, semmai, è la tensione: gli ultimi passi di una corsa sono sempre i più complicati. Può subentrare la paura di non farcela, ma noi dobbiamo eliminare tutti questi pensieri”.

Ma cosa serve al Mantova per festeggiare la storica promozione in Serie B con quattro gare di anticipo? Molto semplice sulla carta: vincere. Cosa che i ragazzi di Possanzini hanno fatto 24 volte su 33 in questo girone A di Serie C 2023/2024. Con una vittoria il vantaggio sul Padova salirebbe a 12 punti, incolmabile con quattro partite a disposizione per via degli scontri diretti favorevoli alla capolista. Questo con l’Atalanta U23 è quindi il primo di cinque match point a disposizione. La promozione non è in discussione, bisogna solo capire quando ci sarà l’occasione per festeggiarla. Il Mantova spera di archiviare la pratica davanti al proprio pubblico.

MANTOVA PROMOSSO IN SERIE B NELLA 34ESIMA GIORNATA: