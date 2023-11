Lazio-Feyenoord oggi in tv: canale, orario e streaming Youth League 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 16

Tutto pronto per Lazio-Feyenoord, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Youth League 2023/2024 in programma alle 14:00 di martedì 7 novembre. Allo stadio Fersini di Formello i biancocelesti hanno un solo risultato, proprio come Immobile e compagni, ed è la vittoria. Gli olandesi fin qui hanno collezionato due vittorie e un pareggio, proprio contro la Lazio. La squadra di casa ci crede e cercherà i primi tre punti in Youth League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Lazio Style TV, disponibile in streaming sul sito ufficiale biancoceleste. L’alternativa sarà la diretta radio dell’emittente Lazio Style Radio. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

