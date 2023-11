Fognini-Seyboth Wild in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Fabio Fognini affronterà Thiago Seyboth Wild al primo turno dell’ Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Gli organizzatori del torneo francese hanno concesso un invito al tennista ligure che in queste ultime settimane ha provato a fare risultati e punti a livello challenger, ma purtroppo con risultati non entusiasmanti. L’ex top-10 azzurro certamente sul veloce indoor non si esprime al massimo delle sue possibilità, ma lo stesso si può dire del suo giovane avversario. Il brasiliano, autore di una stagione assolutamente positiva, ha giocato tre tornei nell’ultimo mese ma riuscendo ad ottenere un solo successo ai danni dello statunitense Mmoh a Basilea. I due si sono affrontati a settembre sul rosso di Genova con Seyboth Wild uscito vincitore in due set.

