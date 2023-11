Milan-Psg oggi in tv: canale, orario e streaming Youth League 2023/2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Psg, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Youth League, in programma alle 14:00 di martedì 7 novembre nella cornice del centro sportivo Vismara. Sei punti fin qui per i rossoneri che vogliono prendersi il primo posto in solitaria nel girone F: due vittorie e una sconfitta, con sei gol fatti e due subiti, nei primi tre turni. C’è voglia di fare ancora meglio, ma il Psg è un avversario ostico. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Uefa.tv. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

