LIVE – Lazio-Feyenoord, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

Appuntamento cruciale per la Lazio U19, impegnata contro il Feyenoord nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Youth League 2023/2024 in programma alle 14:00 di martedì 7 novembre. Allo stadio Fersini di Formello i biancocelesti devono vincere per restare in corsa per la qualificazione. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Poi la cronaca di una partita che può essere decisiva per i giovani biancocelesti.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Lazio-Feyenoord (ore 14:00)