Lazio-Bayern, Sarri in conferenza stampa: programma, orario, tv e streaming

Alle 14:00 di oggi, martedì 13 febbraio l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa presso la sala di Formello alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il tecnico parlerà in compagnia di un tesserato in vista di un match che dirà molto del momento di Immobile e compagni, dopo il successo convincente sul campo del Cagliari. Dopo la conferenza stampa, i biancocelesti scenderanno in campo alle 15:15 per l’allenamento di rifinitura. Potrete seguire l’intervento di Sarri in sala stampa su sslazio.it, Lazio Style Channel e Lazio Style Radio. Sportface.it vi offrirà invece una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.

SEGUI IL LIVE