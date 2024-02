LIVE – Lazio-Bayern Monaco, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di oggi, martedì 13 febbraio Maurizio Sarri terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. In un Olimpico strapieno, i biancocelesti cercano un risultato positivo contro un Bayern in crisi e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, capolista di Bundesliga.

14:25 – Immobile: “I numeri per un attaccante contano, potermi confrontare con calciatori di altissimo livello, come Kane, è per me uno stimolo e mi permette di capire che livello ho raggiunto nella mia carriera”

14:24 – Sarri: “Patric ha fatto allenamento con noi, non ha più grande dolore ma ha qualche difficoltà nello scontro fisico. Zaccagni è ancora fuori, con le scarpe coi tacchetti ha dolore nei cambi di direzione. Rovella ha un inizio di pubalgia che in questo momento si è acutizzato ed è in difficoltà”

14:23 – Sarri: “Quello che serve alla società lo deciderà il presidente. Ho detto quel che penso. Si parla di tante possibili varianti, poi vai a vedere e nei singoli campionati vince chi ha il fatturato più alto. Ci sono i casi straordinari ricordati per 20 anni, che appunto sono straordinari. Penso si possa far bene senza essere una potenza nazionale”

14:21 – Sarri: “Se penso ad una Lazio più protetta? Se dico di giocare con entusiasmo e fiducia e poi metto un difensore in più, sto dicendo qualcosa di non vero e non sono credibile con i giocatori. Facciamo la nostra partita. Sarà il campo a farci fare una partita diversa da quella che vogliamo fare, ma non deve essere una scelta preordinata”

14:18 – Sarri: “Vecino non sta benissimo, non un problema enorme. Vediamo come sta nell’ultimo allenamento. Mi aspetto un Bayern forte, per esperienza qualche anno fa studiai il Real Madrid in campionato e in Champions trovai una versione diversa, più forte”

14:16 – Sarri: “Quando c’è da soffrire, bisogna soffrire tutti insieme e farlo da collettivo. Contro queste squadre ci saranno momenti di grande sofferenza, con difficoltà da affrontare positività, è inevitabile. Bisogna fare il contrario di quanto fatto contro l’Inter in Supercoppa”

14:15 – Inizia la conferenza di Sarri: “Se partiamo dal presupposto che è impossibile, allora è impossibile. Loro sono favoriti, ma dobbiamo giocarla con entusiasmo perché è una partita bella da vivere. Dobbiamo avere la fiducia di provarci a tutti i costi con una bella faccia tosta e senza secondi pensieri. Sulla carta sono favoriti, vediamo il campo”

14:05 – Benvenuti! A breve la conferenza stampa di Maurizio Sarri in compagnia di Ciro Immobile