Avellino-Mavlon oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Avellino-Mavlon sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. A Lerici, in località Falconaa, il Campo sportivo “Bibolini” ospita lo scontro tra i giovani lupi irpini e la selezione nigeriana che già in altre edizioni ha preso parte a questo torneo. Appuntamento alle ore 15 di martedì 13 febbraio. Chi vincerà la partita d’esordio? Diretta tv o streaming della partita non disponibile.