F1, presentazione Ferrari 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La Scuderia Ferrari è pronta a svelare la livrea della SF-24. La squadra di Maranello rivelerà la monoposto per il nuovo anno alle ore 12.00 del 13 febbraio. La presentazione, visibile sui canali social della Rossa e su Youtube, verrà trasmessa anche in televisione. A partire dalle 11.30 Sky Sport 24, Sky Sport F1 e NOW seguiranno in diretta l’unveiling della vettura. Subito dopo la presentazione, la SF-24 si sposterà a Fiorano per completare un primo shakedown da 15 chilometri. Sportface.it vi proporrà la diretta testuale, tenendovi aggiornati minuto per minuto.

