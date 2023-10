Latina-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Virtus Francavilla, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra, dopo la sconfitta in casa del Cerignola, torna a giocare tra le mura amiche per smaltire immediatamente la delusione. La compagine pugliese, dal suo canto, è reduce dalla pesante sconfitta nel derby contro il Monopoli e vuole rialzare la testa al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

