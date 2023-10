Monterosi-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco i dettali relativi alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Catania, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo la sfida contro l’Avellino, i padroni di casa ultimi in classifica sperano di riuscire a conquistare una prima gioia davanti ai propri tifosi. La formazione siciliana, dal suo canto, dopo la sfida casalinga contro il Taranto, spera di portare a casa una bella vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

