Latina-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Messina, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra nerazzurra continua a restare nella seconda metà della classifica e ora vuole tornare a fare i tre punti davanti ai suoi tifosi per avvicinarsi al decimo posto in classifica. La formazione siciliana, dal suo canto, ha quasi raggiunto la salvezza, ma per stare più tranquilla ha bisogno di portare a casa un importante successo in trasferta. I padroni di casa si trovano al nono posto in classifica e sperano di raccogliere l’intero bottino per consolidare il loro piazzamento playoff. I siciliani, dal loro canto, arrivano da una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e con un successo si porterebbero ad un solo punto dai laziali. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

