Giugliano-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Benevento, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sperano di centrare i tre punti davanti ai loro tifosi per avvicinarsi alla conquista della salvezza. La compagine giallorossa, dal suo canto, vuole provare a tallonare la Juve Stabia capolista fino in fondo e per questo ha bisogno di un successo. La squadra gialloblù è reduce da una buona serie con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e vuole proseguire così per mettere la parola fine sul discorso salvezza. La squadra ospite, invece, arriva da quattro vittorie e un pareggio e ha come obiettivo quello di blindare la seconda posizione in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

RISULTATI E CLASSIFICA