Feralpisalò-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Parma, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono in una situazione di classifica molto delicata e hanno assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria tra le mura amiche. La capolista, dal suo canto, ha ormai iniziato il conto alla rovescia per capire quanto manca al ritorno matematico in Serie A. La compagine lombarda, dopo il grande successo del Braglia contro il Modena, vuole dare seguito ai risultati per continuare a sperare nella salvezza. Il club ducale, dal suo canto, archiviata la vittoria casalinga contro il Brescia, vuole fare un ulteriore passo verso la promozione diretta in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

