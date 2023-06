Kudermetova-Alexandrova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Finale Wta ‘s-Hertogenbosch 2023

Veronika Kudermetova sfiderà Ekaterina Alexandrova nella finale del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Sarà un derby russo ad incoronare la vincitrice del torneo olandese, dove arrivano in fondo la prima e la quarta testa di serie del tabellone. Un cammino perfetto da parte di entrambe le giocatrici, che non hanno perso un singolo set nel corso dei quattro incontri fin qui disputati. Kudermetova è avanti due a uno nei precedenti, ma Alexandrova si è aggiudicato quello più recente, giocato proprio su quello stesso campo in cui si disputerà la finale: le due si affrontarono l’anno scorso in semifinale, con vittoria in due set della giocatrice 28enne sulla più giovane connazionale.

Kudermetova e Alexandrova scenderanno in campo domenica 18 giugno alle ore 12:00. Il torneo è trasmesso sia da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforme SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp).