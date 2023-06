Tabellone WTA ‘s-Hertogenbosch 2023: Azarenka e Williams danno lustro all’evento, c’è Stefanini

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, con Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova a guidare il seeding. L’evento avrà sicuramente grande seguito, dal momento che saranno presenti giocatrici che hanno fatto la storia recente e non solo del tennis: tra esse, in particolare Victoria Azarenka e la 42enne Venus Williams, ma anche una campionessa Slam come Bianca Andreescu. Ci sarà anche Lucrezia Stefanini, la quale esordirà contro la numero 7 del tabellone Aliaksandra Sasnovich.

WTA 250 ‘S-HERTOGENBOSCH – TABELLONE PRINCIPALE

(1) V.Kudermetova vs Riske-Amritraj

Bonaventure vs (Q)

Naef vs V.Williams

Volynets vs (8) McNally

(3) Azarenka vs (Q)

Peterson vs Krueger

(Q) vs Hruncakova

(Q) vs (6) Andreescu

(5) Mertens vs Lys

(Q) vs Galfi

Pattinama Kerkhove vs Birrell

Rodina vs (4) Alexandrova

(7) Sasnovich vs Stefanini

Minnen vs Ponchet

P.Kudermetova vs Yuan

(Q) vs (2) Samsonova