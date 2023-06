WTA ‘s-Hertogenbosch 2023, derby russo in finale: Alexandrova sfiderà Kudermetova

Sarà derby russo in finale nel WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, evento nel cui a contedersi il trofeo saranno, nella giornata di domani, Veronika Kudermetova e Ekaterina Alexandrova. La prima favorita del seeding, dopo la deludente e breve avventura al Roland Garros (sconfitta al primo turno da Anna Karolina Schmiedlova), si è subito ripresa in questa prima settimana della stagione su erba e si è assicurata un posto nell’atto conclusivo nella manifestazione olandese grazie al 6-3 6-2 con cui si è sbarazzata di Viktoria Hruncakova dopo 1 ora e 23 minuti di gioco. Ottima prestazione da parte della numero 14 del mondo, la quale ha messo il 71% di prime in campo e ha salvato tutte le 6 palle break concesse qua e là alla slovacca, di contro strappandole il servizio per ben 4 volte su 5 chance avute a disposizione. Si tratta della sesta finale raggiunta in carriera, lei che ha vinto il trofeo soltanto nel WTA 500 di Charleston 2021.

Tra Kudermetova e il suo secondo titolo, come già preannunciato, ci sarà la connazionale Alexandrova: numero 26 del ranking, la russa ha vinto quest’evento anche un annio fa, sconfiggendo in finale niente meno che Aryna Sabalenka. Oggi, per lei, è giunto un bel successo contro un’altra bielorussa, Aliaksandra Sasnovich, sconfitta per 6-1 7-6 dopo 1 ora e 18 minuti di partita. Dopo un primo set gestito alla perfezione, Alexandrova ha dovuto faticare parecchio per venire a capo di una seconda frazione complessa e nella quale si è trovata per ben due volte in svantaggio di un break. Anche per lei si tratta della sesta finale in carriera, tuttavia il suo bilancio è ben migliore rispetto a quello della sua prossima avversaria: 3 vittorie, 2 sconfitte.