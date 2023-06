A Roma torna il Tennis Europe, quest’anno evento di Category 2. Il direttore Dominici: “Pronti per un grande torneo”

Il Tennis Europe All Round Sport & Wellness torna per la sua seconda edizione. Presentato presso la sala conferenze dell’All Time Relais & Sport Hotel, l’evento internazionale under 16 maschile e femminile andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo capitolino dall’8 al 16 luglio. Dopo il successo del primo anno, la manifestazione ha ottenuto l’upgrade a “Category 2”, lo spettacolo sarà dunque assicurato dalla presenza di tanti prospetti italiani ed internazionali. Nel corso della presentazione sono intervenuti il direttore del torneo Marco Dominici, Mattia Mingoli in rappresentanza della proprietà dell’All Round Sport & Wellness, il Consigliere del Comitato Regionale Lazio della FITP Alessandro Pertici, Luca Bononi in rappresentanza del main sponsor Generali Roma e Matteo Polimanti, responsabile delle vendite Dunlop.

L’entry list sarà svelata alle ore 15.00 di lunedì 19 giugno, ma l’All Round Sport & Wellness è già certo di accogliere la promettente Alice Iozzi. L’azzurra, atleta del circolo che ospiterà la manifestazione, è ancora in età under 14. Numero 54 Tennis Europe nella propria categoria, la tennista classe 2009 sta riuscendo a competere con buoni risultati anche a livello under 16. Durante la conferenza stampa la proprietà del circolo capitolino si è detta pronta a regalare a giocatori e pubblico una settimana di grande tennis. “È un piacere e un onore presentare per il secondo anno consecutivo una tappa del circuito Tennis Europe – le parole di Mattia Mingoli, intervenuto in rappresentanza della proprietà dell’All Round Sport & Wellness –. Siamo contenti di avere ottenuto l’upgrade a Category 2 da Tennis Europe. Il conto alla rovescia è iniziato ed il circolo si sta preparando per rendere ancora più piacevole e competitivo questo evento. Condividiamo questa soddisfazione con tutti gli sponsor che ci sostengono”.

“Siamo molto felici di poter confermare l’organizzazione della manifestazione potendo implementare alcuni miglioramenti che sono per noi molto importanti – ha detto il direttore del torneo Marco Dominici, che per il secondo anno consecutivo sarà al timone dell’unica tappa Tennis Europe presente nella capitale –. La manifestazione dello scorso anno è stata apprezzata e per questo Tennis Europe ci ha permesso di passare da “Category 3” a “Category 2”, cosa che ci consente anche di ampliare la platea dei giocatori: due tabelloni di qualificazione a 48 giocatori e due tabelloni principali a 32. Faccio un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno permesso di migliorare e di crescere ancora nell’organizzazione del torneo”. La Federazione Italiana Tennis e Padel sosterrà la rassegna, come sottolineato da Alessandro Pertici, consigliere del Comitato Regionale Lazio e responsabile dei giudici arbitri della regione: “Porto i saluti del Presidente del Comitato Regionale Lazio, Giorgio Di Palermo, che in questi giorni è a Londra per conto della Federazione. Negli ultimi anni Marco Dominici si è prodigato per il tennis giovanile e l’organizzazione del Tennis Europe all’All Round Sport & Wellness ne è un’ulteriore dimostrazione”.

Il main sponsor dell’edizione 2023 sarà Generali Roma, compagnia di assicurazioni che rinnova il suo impegno al fianco dello sport. “Grazie all’All Round Sport & Wellness per averci coinvolto. Generali è sempre stata al fianco dello sport ed è particolarmente contenta di sostenere i giovani. Questo è stato uno dei motivi principali per cui la direzione ci ha accoA rrdato di poter essere al fianco dell’evento. Speriamo di portare molta fortuna al torneo, che per il secondo anno accoglierà in campo tanti giocatori di prestigio. Facciamo un grande in bocca al lupo affinché questa kermesse possa continuare a svolgersi ancora per tanti anni”. Le parole di Luca Bononi, intervenuto in rappresentanza del main sponsor Generali Roma. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il responsabile delle vendite Dunlop, Matteo Polimanti: “Dunlop con le sue palle è ormai presente da anni nei tornei più importanti del mondo. Siamo molto contenti di collaborare con questo torneo perché vogliamo essere sempre più presenti anche nel tennis giovanile. Non vediamo l’ora dell’inizio”.