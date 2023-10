Paolini-Mertens in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Monastir 2023

Jasmine Paolini sfiderà Elise Mertens nella finale del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. Non sembra volersi fermare la numero uno d’Italia, che dopo la prestigiosa semifinale raggiunta la scorsa settimana a Zhengzhou si è spinto fino all’atto conclusivo dell’evento nordafricano. Dopo la vittoria ai danni di Bronzetti, è arrivato un successo in tre set contro l’insidiosa Tsurenko. A separare l’azzurra dal titolo c’è l’esperta belga Mertens, che non ha perso neppure un set in tutta la settimana ed è apparsa ritrovata dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Non a caso è la campionessa in carica e vuole difendere il titolo. Paolini è sotto 3-1 nei precedenti, ma non parte affatto spacciato. Come ulteriore stimolo, la possibilità di ritoccare il proprio best ranking (e salire al numero 28) in caso di vittoria.

Paolini e Mertens scenderanno in campo domenica 22 ottobre alle ore 15. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale del torneo tunisino tra Paolini e Mertens garantendo ai propri lettori una diretta testuale, una news e le parole delle protagoniste al termine del confronto.