Swiatek-Wozniacki oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Iga Swiatek sfiderà Caroline Wozniacki nei quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’attuale numero uno del ranking mondiale affronta una delle giocatrici che più hanno condizionato l’era “passata” del circuito femminile. Dopo alcuni anni lontana dai campi e in cui si è dedicata a costruire una famiglia, Caroline Wozniacki è tornata dalla scorsa estate a giocare, seppur con una programmazione al momento ancora abbastanza leggere. Ma non le sono serviti molti tornei per ricostruirsi un classifica degna, con la top-130 che la attende al termine di questo torneo. C’è un precedente che risale al 2019, quando una giovanissima Swiatek si arrese in tre set alla danese si origine polacca sul cemento di Toronto.

