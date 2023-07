Kasatkina-Keys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Eastbourne 2023

Daria Kasatkina affronterà Madison Keys nella finale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. Due giocatrici che arrivano a contendersi quest’importante titolo pre-Wimbledon al termine di una settimana in cui entrambe hanno faticato poco. Keys si trova perfettamente a suo agio a sull’erba e una dietro l’altra ha eliminato Martincova, Wang, Martic e poi la connazionale Gauff. Molto positivo anche il cammino di Kasatkina, che ha sconfitto Kalinina, Pliskova, Garcia ed infine la nostra Camila Giorgi in un match a senso unico. Sono tantissimi i precedenti tra le due tenniste, ben dieci dal 2016 ad oggi. Keys si è aggiudicata ben otto di questi dieci incontri, ma la russa ha vinto due delle ultime tre partite (la più recente un paio di mesi fa sulla terra di Charleston in tre set).

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Keys e Kasatkina scenderanno in campo oggi, sabato 1 luglio alle ore 13:30 italiane (le 12:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.