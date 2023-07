Sport in tv sabato 1 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato 1 luglio per quanto riguarda lo sport in tv. Proseguono i Giochi Europei di Cracovia 2023 che Sportface.it segue da vicino e visibili in streaming sulla piattaforma OTT di Italia Team. Occhi puntati soprattutto sul ciclismo dato che comincia il Tour de France 2023. Spazio anche al volley con l’Italia che sfida la Croazia in VNL, al tennis con le finali dei tornei di Eastbourne, Bad Homburg e Maiorca, ma anche alla Formula 1 con la Sprint Race in Austria. Infine, protagonisti anche gli Europei Under 21 con la prima metà dei quarti di finale e la boxe con il ritorno sul ring di Mattia Faraoni.