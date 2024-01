Crotone-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Virtus Francavilla, match dell’Ezio Scida valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra calabrese ha pian piano scalato posizioni in classifica dopo un avvio di stagione complicato e ora vuole addirittura tentare l’assalto al primo posto. La compagine pugliese, dal suo canto, è reduce da un momento delicato ma spera di portare a casa qualche punto da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

