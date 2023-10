Juventus U23-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus Under 23-Olbia, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in piena zona playout con soli otto punti conquistati ed hanno assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa. La compagine sarda, dal suo canto, è a ridosso della zona playoff e con un successo potrebbe riuscire ad inserirsi tra le prime della classe. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

