Sorrento-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Monterosi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida salvezza per tanti quella fra Sorrento e Monterosi che vede contrapposte due squadre che stanno attraversando un periodo complicato e che le vede relegate nei quartieri bassi della classifica del Girone C. I padroni di casa inseguono la vittoria che manca da due turni, il Monterosi insegue il primo successo dell’anno. Si parte alle 16.15 in diretta su Sky Sport 255 e NOW.