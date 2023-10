Audace Cerignola-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Audace Cerignola-Casertana, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. L’Audace vuole continuare ad inseguire le alte posizioni in classifica e il treno dei playoff. Difronte una Casertana reduce dalla vittoria contro la capolista Juve Stabia. Si parte alle 18.30 in diretta su Sky Sport 254 e NOW.