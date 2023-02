Juventus U23-Foggia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Coppa Italia Serie C

Juventus U23-Foggia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Scontro equilibrato tra i bianconeri, che vogliono ancora una finale, e i satanelli pugliesi che vogliono difendere il 2-1 dell’andata con il quale possono giocare per due risultati su tre. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 20.30 di mercoledì 15 febbraio, diretta tv su Rai Sport + HD, diretta streaming su Rai Play e anche su Eleven Sports, disponibile anche all’interno di Dazn.

