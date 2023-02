LIVE – Juventus U23-Foggia, ritorno semifinale Coppa Italia Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Juventus U23-Foggia, ritorno della semifinale di Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e i rossoneri, quest’ultimi avvantaggiati dal fatto che l’andata si è chiusa sul punteggio di 2-1 e dunque satanelli per due risultati su tre. Chi riuscirà ad approdare in finale? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di mercoledì 15 febbraio.

COME SEGUIRLA IN DIRETTA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Juventus U23-Foggia ore 20.30