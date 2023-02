Vicenza-Entella oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno semifinale Coppa Italia Serie C

Vicenza-Entella sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Al Menti ecco la partita che decreterà quale tra i veneti e i liguri approderà in finale. 1-0 all’andata per gli ospiti di stasera, padroni di casa che hanno dalla loro il vantaggio di giocare in casa. Si parte alle ore 20.30 di mercoledì 15 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche all’interno di Dazn.

