Arsenal-Manchester City stasera in tv: canale, orario e streaming Premier League 2022/2023

Scontro al vertice in Premier League. L’Arsenal ospita il Manchester City alle 20:30 di mercoledì 15 febbraio in contemporanea con la Champions League. Si gioca all’Emirates Stadium e le due formazioni prime della classe cercano i tre punti in una settimana di veleni. I Gunners vengono dall’errore del var che è costato la vittoria contro il Brentford. Mentre Guardiola è reduce dall’attacco (e dalle successive scuse) a Gerrard. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (4K). Streaming affidato a Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti della gara.