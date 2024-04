Juventus U23-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Cesena, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra bianconera vuole provare a battere la rivale più forte del torneo per scalare posizioni in ottica playoff. La compagine romagnola, dal suo canto, è già stata promossa in Serie B e dopo aver celebrato questo traguardo vuole continuare a vincere per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e spera di fare lo sgambetto ai campioni di questo girone. I romagnoli, invece, arrivano da quattro vittorie di fila e giocano sulle ali dell’entusiasmo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

