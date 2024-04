F1 GP Giappone 2024, Leclerc non si nasconde: “Non posso essere contento del quarto posto”

“Sono contento dei passi in avanti, ma non posso esserlo del quarto posto se guardiamo l’insieme del weekend“. Così Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Ai piedi del podio il pilota della Ferrari, comunque protagonista di una buona rimonta: “Fin da inizio anno siamo sempre forti in gara e il feeling non è mai mancato. Purtroppo la qualifica non è andata bene, ma il passo gara c’è sicuramente e non preoccupa. In passato facevo sempre bene al sabato, perciò ora dobbiamo lavorare per capire come mai le cose stanno andando così. Non appena riusciremo a fare bene questo, sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni“. Infine, il monegasco ha concluso: “In fin dei conti il giro è buono, ma devo concentrarmi sull’out lap. Inoltre mi aspetto un grip diverso dalla gomma e anche su quello c’è del lavoro da fare“.