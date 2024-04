Ascoli-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Venezia, match dello stadio Del Duca valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine marchigiana ha bisogno di vincere tra le mura amiche per alimentare le proprie speranze di salvezza. Gli uomini guidati da Paolo Vanoli, dal loro canto, sono in piena corsa per la promozione diretta in Serie A e hanno intenzione di dare tutto in questo importante rush finale. I padroni di casa arrivano da un solo successo nelle ultime cinque giornate e sperano di tornare a fare i tre punti per rilanciarsi in ottica salvezza. La formazione ospite, reduce dalla sconfitta subita nel lunedì di Pasquetta contro la Reggiana, ha bisogno di rialzare immediatamente la testa in vista della lotta promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA