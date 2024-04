Juventus-Milan, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:00 di oggi, venerdì 26 aprile, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida Juventus-Milan, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Nella giornata di ieri la squadra ha svolto le esercitazioni sul possesso palla. Poi ha lavorato per reparti, concentrandosi su situazioni di gioco con difensori e centrocampisti in azione. Oggi è il giorno della rifinitura che servirà al tecnico bianconero per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Proprio l’11 da schierare è uno dei temi d’attualità per l’allenatore livornese, che però riceverà anche alcune risposte sul suo futuro. La zona Champions League va blindata, mentre l’altro obiettivo, la Coppa Italia, peserà sul giudizio della stagione. Prima però c’è il Milan da affrontare e Allegri vuole una scossa dai suoi giocatori dopo la prova deludente contro la Lazio (è bastata però la sconfitta per qualificarsi alla finale). La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Juventus TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00.

SEGUI LA DIRETTA